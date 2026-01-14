«Это был личный разговор»: Ольга Бузова раскрыла правду о замужестве с Батрутдиновым

Ольга Бузова ответила на слова Тимура Батрутдинова, который в интервью рассказал, что она якобы сбежала от него в день свадьбы, выбрав блогера Даву. По словам Бузовой, такие слова были из личного разговора, и их публичное обсуждение ее удивило. Об этом артистка рассказала в эфире радио «Комсомольская правда».
«Я очень хорошо отношусь к Тимуру. Но эти моменты, которые он рассказал, это был личный разговор — мой, Славы Дусмухаметова, продюсера шоу “План Б” 16+ и Тимура. У нас даже видео есть, где мы ржем и говорим: ну что, еще одно реалити-шоу? Я говорю: да, погнали, супер, но если мы там не встретим любовь, мы поженимся в жизни. Мы смеялись!» — цитирует слова Ольги сайт KP.RU.
Бузова отметила, что не любит намеки и сюрпризы, считая себя «четким человеком». Она добавила, что у Тимура есть ее номер телефона, но он почему-то не звонит ей.
«У нас с Тимуром не было никогда романтических отношений. В какой-то момент мы поняли, что нам лучше остаться друзьями, чтобы сохранить наши трепетные отношения. Мы обсудили это еще в 2018 году, до того, как я начала встречаться с Давидом», — заявила артистка.
