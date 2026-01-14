«Это был личный разговор»: Ольга Бузова раскрыла правду о замужестве с Батрутдиновым

«Я очень хорошо отношусь к Тимуру. Но эти моменты, которые он рассказал, это был личный разговор — мой, Славы Дусмухаметова, продюсера шоу “План Б” 16+ и Тимура. У нас даже видео есть, где мы ржем и говорим: ну что, еще одно реалити-шоу? Я говорю: да, погнали, супер, но если мы там не встретим любовь, мы поженимся в жизни. Мы смеялись!» — цитирует слова Ольги сайт KP.RU.