Ольга Бузова: Я не против постельных сцен в фильмах

Ольга Бузова готовится порадовать зрителей своей главной ролью в полнометражном фильме «Равиоли Оли», который выйдет в кинотеатры 5 февраля. В проекте она сыграет саму себя. Об этом она рассказала в эфире радио «Комсомольская правда».
«Я, кстати, была бы не против постельных сцен. Я очень счастлива, что кино в моей жизни случилось, поэтому сделаю все, что нужно, чтобы снять кадр. Я готова на любые эксперименты с внешностью. Я всегда говорила: если надо, я могу и налысо побриться. Ради искусства я на многое готова», — цитирует слова Бузовой сайт KP.RU.
Ольга уверена, что фильм откроет для зрителей ее с новой стороны. По ее словам, многие часто знают ее только как публичную личность.
«Вы не знаете, какая я в жизни. Вы меня привыкли видеть на сцене, в кадре, на интервью. Как раз в жизни вы меня не видели никогда», — поделилась артистка.
Ранее певица и телеведущая рассказала, почему не верит в психологов и гадалок, предпочитая решать все проблемы самостоятельно. Она поделилась опытом неудачного сеанса, после которого приняла решение больше не тратить время на чужие советы.