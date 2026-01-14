В Иркутской области создадут резерв специалистов на семь лет вперед

В Иркутской области начали формировать кадровый резерв, чтобы закрывать потребности предприятий на ближайшие семь лет. Для этого анализируют, каких специалистов будут искать компании в будущем. В 2025 году в этом прогнозе участвовало больше 5,6 тысяч организаций.