В Иркутской области создадут резерв специалистов на семь лет вперед

В Иркутской области начали формировать кадровый резерв, чтобы закрывать потребности предприятий на ближайшие семь лет. Для этого анализируют, каких специалистов будут искать компании в будущем. В 2025 году в этом прогнозе участвовало больше 5,6 тысяч организаций.
Сейчас на рынке труда в регионе на каждого соискателя приходится в среднем пять вакансий. На портале «Работа в России» для Приангарья открыто 23 тысячи вакансий, из них 61% — рабочие профессии.
Особое внимание уделяют подготовке инженеров и технологов. По сравнению с 2022 годом количество бюджетных мест по этим направлениям увеличили на 885. Также помогают с трудоустройством молодёжи, участникам СВО и предпенсионерам. С начала проведения специальной военной операции работу нашли 194 её участника, 48 прошли переобучение.
Уровень безработицы в области остаётся очень низким — 0,4%. В 2025 году работу получили более 33 тысяч человек.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что с 1 января 2026 года в Приангарье увеличился минимальный размер оплаты труда. Теперь он составляет 27 093 тысяч рублей.