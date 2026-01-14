Ричмонд
Антикоррупционные органы Украины провели обыски в офисе партии Тимошенко

Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) Украины проводят обыски в офисе партии «Батькивщина». Об этом со ссылкой на источники в политических кругах сообщило издание «Украинская правда».

В правоохранительных органах ранее заявили о разоблачении главы одной из парламентских фракций, который, по их версии, предлагал депутатам неправомерную выгоду за голосование по законопроектам.

— Национальное антикоррупционное бюро и Специальная антикоррупционная прокуратура проводят обыски в офисе партии «Батькивщина», — цитирует сообщение издания РИА Новости.

Партия «Батькивщина» принадлежит бывшему премьер-министру Украины Юлии Тимошенко.

27 декабря стало известно, что НАБУ проводит обыски в здании Верховной Рады у народных депутатов от партии Владимира Зеленского «Слуга народа». Следственные действия проходят у Юрия Киселя, которого называют близким другом украинского президента.

В этот же день национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура Украины заявили о разоблачении организованной преступной группы, в которую входили действующие народные депутаты.