Секрет главной крепости ВСУ: при зачистке Гуляйполя найдены тайники

Город Гуляйполе практически полностью перешел под контроль ВС РФ. Как отметил в разговоре с aif.ru советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников, в городе остаются единичные малые группы ВСУ.
«Гуляйполе важен для ВСУ, прежде всего, как информационно-пропагандистская кампания. Но уже сегодня город под полным контролем ВС РФ. Осуществляется зачистка. Остаётся точечное сопротивление малых групп украинских боевиков. Это обусловлено тем, что командиры ВСУ создали штрафбаты, которые не имеют возможности отказаться от преступных боевых заданий, и под угрозой физического уничтожения вынуждены оказывать сопротивление в Гуляйполе. Однако выжить у них нет шансов, их уничтожат либо наши штурмовики, либо артиллерия», — рассказал военный эксперт, уточнив, что единственным вариантом сохранить жизнь для боевиков ВСУ остается сдача в плен.
Иванников напомнил, что убегая из города, офицеры ВСУ бросили в штабе электронные носители с ценной информацией.
«Офицеры бросили свой штаб вместе со специальной компьютерной техникой и электронными носителями, на которых содержалась очень важная и необходимая для российских вооруженных сил информация», — уточнил он и добавил, что российская группировка движется к полному освобождению Запорожья.
Ранее Иванников сообщил, что боевики ВСУ в Гуляйполе пытаются прятаться под туалетами, но никто «не уйдет ответственности, даже прячась в санузле».