Секрет главной крепости ВСУ: при зачистке Гуляйполя найдены тайники

«Гуляйполе важен для ВСУ, прежде всего, как информационно-пропагандистская кампания. Но уже сегодня город под полным контролем ВС РФ. Осуществляется зачистка. Остаётся точечное сопротивление малых групп украинских боевиков. Это обусловлено тем, что командиры ВСУ создали штрафбаты, которые не имеют возможности отказаться от преступных боевых заданий, и под угрозой физического уничтожения вынуждены оказывать сопротивление в Гуляйполе. Однако выжить у них нет шансов, их уничтожат либо наши штурмовики, либо артиллерия», — рассказал военный эксперт, уточнив, что единственным вариантом сохранить жизнь для боевиков ВСУ остается сдача в плен.