Ольга Бузова: У нас с Тимуром не было никогда романтических отношений

Тимур Батрутдинов в одном из недавних интервью рассказал, что Ольга Бузова якобы сбежала от него из-под венца к другому мужчине. По его словам, она обещала выйти за него замуж после участия в телепроекте, но полюбила блогера Даву. Однако сама Ольга в ответе на эти утверждения объяснила, что с Батрутдиновым никогда не было романтических отношений. Об этом артистка рассказала в эфире радио «Комсомольская правда».