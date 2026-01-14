Ольга Бузова: У нас с Тимуром не было никогда романтических отношений

Тимур Батрутдинов в одном из недавних интервью рассказал, что Ольга Бузова якобы сбежала от него из-под венца к другому мужчине. По его словам, она обещала выйти за него замуж после участия в телепроекте, но полюбила блогера Даву. Однако сама Ольга в ответе на эти утверждения объяснила, что с Батрутдиновым никогда не было романтических отношений. Об этом артистка рассказала в эфире радио «Комсомольская правда».
«У нас с Тимуром не было никогда романтических отношений. В какой-то момент мы поняли, что нам лучше остаться друзьями, чтобы сохранить наши трепетные отношения. Мы обсудили это еще в 2018 году, до того, как я начала встречаться с Давидом», — цитирует слова Ольги сайт KP.RU.
Она отметила, что их разговоры с Тимуром тогда были личными, и удивилась, что такие моменты теперь обсуждаются публично. Бузова также пояснила, что на тот момент они с Батрутдиновым смеялись, говоря, что если не найдут любовь на шоу, то поженятся.
Напомним, что слова о замужестве, которые Батрутдинов озвучил, касаются личного разговора, в котором участвовали я, продюсер шоу «План Б» Слава Дусмухаметов и сам Тимур.