Ольга Бузова о роли денег в отношениях: «Уровень достатка не имеет значения»

Ольга Бузова рассказала, как относится к деньгам в отношениях и что для неё важно в партнере. В эфире радио «Комсомольская правда» она поделилась своим мнением о финансовой стороне любви и уверена, что в этом вопросе не стоит ставить все на деньги.
«Я уже давно про финансы не думаю. Я люблю зарабатывать, я люблю деньги. Они нужны мне, чтобы моя семья жила лучшую жизнь. Чтобы строить свою карьеру, делать крутые песни и шоу, позволять себе отдыхать так, как я хочу», — цитирует ее слова сайт KP.RU.
Бузова подчеркнула, что для нее не так важен уровень дохода мужчины. Она объяснила, что в прошлом был опыт, когда ее партнер зарабатывал столько же или больше, но теперь ее взгляды изменились. Главное, чтобы мужчина был умным, занимался любимым делом и вносил вклад в семью.
«Конечно, мне бы хотелось, чтобы мой мужчина зарабатывал. Но я уже не мечтаю, чтобы он зарабатывал наравне или больше. У меня это было, я была замужем. Сейчас у меня другие мысли на этот счет», — пояснила Бузова.
Артистка добавила, что не верит в миф, что нет мужчин, которые не могут составить ей достойную пару. Напротив, она хочет восхищаться своим мужчиной и учиться у него, но считает, что в тренде говорить, будто «Бузову никто не потянет».