Apple зарегистрировала товарный знак в России

Регистрацию оформили в начале 2026 года. Заявка поступила в ноябре 2023 года из США. Товарный знак Apple зарегистрировали по классу № 41 Международной классификации товаров и услуг. Он охватывает образовательные форматы, профессиональную подготовку, а также услуги в сфере досуга, развлечений и культурных проектов, включая предоставление публике произведений визуального искусства и литературы.
За весь 2025 год корпорация зарегистрировала в России только один товарный знак. Речь идёт о Center Stage, оформленном в ноябре 2024 года. Других заявок на регистрацию товаров и услуг компания за этот период не подавала, следует из открытых данных патентного ведомства.
Ранее сообщалось, что Apple готовится впервые за десять лет повысить цены на платные цифровые сервисы в России. Изменения должны затронуть подписки на стриминговые платформы, облачное хранилище и другие онлайн-услуги компании. Несмотря на остановку официальных продаж техники весной 2022 года, Apple продолжала работу своих сервисов, включая Music, TV и iCloud. Последний пересмотр цен на цифровые продукты корпорация проводила в России в 2015 году.
