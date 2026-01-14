Apple зарегистрировала товарный знак в России

Ранее сообщалось, что Apple готовится впервые за десять лет повысить цены на платные цифровые сервисы в России. Изменения должны затронуть подписки на стриминговые платформы, облачное хранилище и другие онлайн-услуги компании. Несмотря на остановку официальных продаж техники весной 2022 года, Apple продолжала работу своих сервисов, включая Music, TV и iCloud. Последний пересмотр цен на цифровые продукты корпорация проводила в России в 2015 году.