«Сейчас я довольна своей фигурой»: Ольга Бузова рассказала о секретах стройности

Ольга Бузова поделилась, как ей удается поддерживать форму при таком напряженном графике. Телеведущая и певица призналась, что с годами поддерживать идеальные формы становится все труднее, но она находит способы. Об этом она рассказала в эфире радио «Комсомольская правда».
«С годами становится тяжелее. Раньше можно было два дня не поесть на ночь — сразу минус два килограмма. Сейчас два килограмма уходят только через два месяца. Я не могу не есть после шести, бывает, я только в 10 вечера освобождаюсь. Я никогда не ем в самолетах, это вредно», — цитирует слова артистки сайт KP.RU.
По словам Бузовой, одним из факторов, помогающих ей поддерживать форму, является регулярный спорт: лыжи, бокс, беговая дорожка. Ольга отметила, что она не любит сладкое, и даже на день рождения предпочитает обходиться без торта. Она не чувствует жестких ограничений в еде и иногда позволяет себе поесть даже ночью, но на следующий день устраивает день на воде или гречке.
«Сложно себя поддерживать в форме, особенно с таким графиком. Я всегда — плюс-минус 2 килограмма. Они дурацкие, они ужасно меня бесят, потому что они заметны, но это не 10 лишних кило, слава богу. В целом сейчас я довольна своей фигурой, хотя в декабре у меня совсем не было времени на спорт», — заключила Ольга.
Ранее Ольга Бузова раскрыла, почему не верит в психологов. По ее словам, она может решать все проблемы самостоятельно.