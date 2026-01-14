Ольга Бузова заявила, что не хотела бы романтических отношений с Киркоровым

Ольга Бузова раскрыла, что не рассматривает романтические отношения с Филиппом Киркоровым. После того как в Сети появилось видео, на котором они веселятся и якобы почти целуются на концерте Димы Билана, начались слухи об их возможном романе. В эфире радио «Комсомольская правда» телеведущая рассказала, что все это — лишь шутка и игра.
«Мы с Филиппом прикалывались, смеялись друг с другом. Это был наш маленький мир, в котором все оказались просто потому, что это видео кто-то выложил», — цитирует слова артистки сайт KP.RU.
По словам Ольги, с Киркоровым у них крепкая дружба, и она считает его не только великим артистом, но и хорошим другом. Тем не менее, на вопрос о возможном браке с ним, она ответила, что хочет детей от любимого мужчины.
«Мы с Филиппом часто говорим, что во многих моментах мы одинаковые. Поэтому я его так тонко чувствую. Я по взгляду его понимаю, хорошее у него настроение или нет. Мы часто с Филиппом проводим время вместе, болтаем, у нас есть дружба, которую я очень ценю. Что касается союза, я все-таки хочу родить детей от любимого мужчины. А Филиппа я люблю как артиста, как друга», — поделилась Бузова.
Напомним, видео, которое вызвало шумиху, было снято в вип-ложе во время концерта Димы Билана. В этот же вечер Ольга поздравила своего бывшего возлюбленного Даву и его жену Мари Краймбрери с рождением дочери.