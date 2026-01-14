Ольга Бузова заявила, что не хотела бы романтических отношений с Киркоровым

«Мы с Филиппом часто говорим, что во многих моментах мы одинаковые. Поэтому я его так тонко чувствую. Я по взгляду его понимаю, хорошее у него настроение или нет. Мы часто с Филиппом проводим время вместе, болтаем, у нас есть дружба, которую я очень ценю. Что касается союза, я все-таки хочу родить детей от любимого мужчины. А Филиппа я люблю как артиста, как друга», — поделилась Бузова.