В Калуге возбудили уголовное дело из-за найденной иголки в шоколадке

Напомним, речь идёт об инциденте, произошедшем в ноябре 2025 года. В Калуге девочка нашла большую иглу в шоколадной конфете. Об этом в социальной сети Вконтакте написала её мать, Евгения Цапенко. Она сообщила, что конфеты были куплены в магазине и ребёнок по счастливой случайности не откусил лакомство, а разломил на две половинки.