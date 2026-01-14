В Калуге возбудили уголовное дело из-за найденной иголки в шоколадке

В Калуге возбудили уголовное дело по факту обнаружения иголки в шоколадном батончике «Марс». Произошедшее квалифицировано как покушение на умышленное причинение здоровью вреда средней тяжести.
«Органами дознания УМВД России по городу Калуга расследуется уголовное дело, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30 части 1 статьи 112 Уголовного кодекса Российской Федерации», — цитирует РИА Новости представителя УМВД по Калужской области.
Сообщается, что уже проведены судебные экспертизы и назначены дополнительные исследования. Правоохранительные органы устанавливают лиц, причастных к этому противоправному деянию.
Напомним, речь идёт об инциденте, произошедшем в ноябре 2025 года. В Калуге девочка нашла большую иглу в шоколадной конфете. Об этом в социальной сети Вконтакте написала её мать, Евгения Цапенко. Она сообщила, что конфеты были куплены в магазине и ребёнок по счастливой случайности не откусил лакомство, а разломил на две половинки.
Несколько лет назад петербурженка нашла иглу в конфете, купленной в магазине.
Самарцы также пожаловались на опасную пенсионерку, угостившую ребенка шоколадкой с иглой внутри.