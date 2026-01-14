Мужчина получил пожизненное за принуждение женщины к сексу со 100 незнакомцами

В течение 30 лет Джонстон систематически искал незнакомых мужчин, готовых заплатить за секс с потерпевшей, чья личность в суде не раскрывается. Он организовывал встречи в отелях, автомобилях или на природе, при этом фиксируя акты насилия на фото и видео.
«Я тревожусь за будущее, зато впервые за десятилетия я свободна», — поделилась потерпевшая.
В ходе расследования полиция изъяла и приобщила к материалам дела колоссальный объём доказательств — около 30 тысяч порнографических изображений и записей. На основании этих улик суд признал Джонстона виновным и назначил ему высшую меру наказания.
Ранее в Индии задержали группу мужчин по делу о похищении и насилии над несовершеннолетней. По данным журналистов, трое молодых людей, знакомых со школьницей, силой увезли её на мотоцикле от дома. В пути они направились к дамбе на расстоянии около двух с половиной километров, где к ним присоединились ещё пятеро мужчин. Девочке удалось вырваться и добраться домой, после чего семья обратилась в полицию.
