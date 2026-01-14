Ричмонд
Apple зарегистрировала в РФ одноимённый товарный знак

Товарный знак Apple зарегистрирован в России по 41-му классу Международной классификации.

Источник: Комсомольская правда

В январе 2026 года Apple официально зарегистрировала в РФ одноимённый товарный знак.

Уточняется, что знак Apple зарегистрирован по 41-му классу Международной классификации (МКТУ), который включает услуги в области обучения, развлечений, отдыха и культурно-просветительской деятельности с использованием произведений искусства.

По информации Роспатента, в 2025 году Apple зарегистрировала в России только одну торговую марку — Center Stage, поданную еще в ноябре 2024 года. Новых заявок на регистрацию товаров или услуг от компании в течение года не поступало.

В конце 2025 года японский автоконцерн Toyota зарегистрировал в России три новых товарных знака.

Несколько дней назад стало известно, что немецкая компания Mercedes-Benz также зарегистрировала товарный знак в России.

Как подчеркнул экономист Максим Чирков, подача заявки бренда нижнего белья Victoria’s Secret в Роспатент — это сигнал о возвращении бренда в страну.