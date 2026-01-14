Омичи активно помогают деньгами четырем породистым собакам, брошенным хозяйкой

О драматической ситуации рассказали в омском приюте для животных «Омские хвостики». По мнению сотрудников учреждения, собак использовали исключительно для зарабатывания денег на разведении, а когда они состарились, то их просто бросили умирать от болезней.
«На днях в наш хоспис поступили 4 Шпица в жутком состоянии: нет шерсти или огромный колтун, в которых уже живность, огромные опухоли, вываливающиеся остатки зубов, гной отовсюду. Это вот так выглядят животные, которые работали на благо разведенцев на Авито! Отработали и все, более они не нужны — ведь денег уже не приносят. Без лечения у малышей один конец, печальный и скоропостижный. Тот, что им уготовила хозяйка и жизнь. Мы без вашей помощи, с таким количеством проблем не вытянем даже одного!», — говорится в сообщении на официальной странице приюта в социальной сети «ВКонтакте».
Также сотрудники указали требуемую сумму на лечение этих собак — 31 260 рублей, и попросили у неравнодушных людей скромной помощи: «Знаем, после праздников у всей страны положение тяжелое, многого не просим, хотя бы по 10 рублей». Омичи активно откликнулись на драматический пост: за несколько часов деньги — суммы от 300 до 1,5 тысяч рублей — перечислили 49 человек. Также многие из комментирующих выразили желание забрать песиков, чтобы они могли достойно прожить в уюте и ласке остаток жизни.