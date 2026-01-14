Омичи активно помогают деньгами четырем породистым собакам, брошенным хозяйкой

«На днях в наш хоспис поступили 4 Шпица в жутком состоянии: нет шерсти или огромный колтун, в которых уже живность, огромные опухоли, вываливающиеся остатки зубов, гной отовсюду. Это вот так выглядят животные, которые работали на благо разведенцев на Авито! Отработали и все, более они не нужны — ведь денег уже не приносят. Без лечения у малышей один конец, печальный и скоропостижный. Тот, что им уготовила хозяйка и жизнь. Мы без вашей помощи, с таким количеством проблем не вытянем даже одного!», — говорится в сообщении на официальной странице приюта в социальной сети «ВКонтакте».