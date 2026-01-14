Для жителей пострадавшего дома в Ростове развернули пункт временного размещения

Для жителей пострадавшего многоквартирного дома в Ростове-на-Дону развернули пункт временного размещения со спальными местами, горячими напитками и питанием, написал глава города Александр Скрябин в своем Telegram-канале.
Кроме того, в администрации Советского района запустили горячую линию для пострадавших: +7 (863) 222−07−23.
Ранее губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь рассказал, что в Левенцовском микрорайоне после атаки БПЛА вспыхнул пожар в квартирах многоэтажек.
— Информация о пострадавших уточняется, — подчеркнул глава региона.
Юрий Борисович также сообщил, что дежурно-спасательные службы приведены в готовность и выехали на места ЧП, а спасатели тушат возгорание на одном из промышленных объектов в западной части города.
