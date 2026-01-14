Ричмонд
+9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Для жителей пострадавшего дома в Ростове развернули пункт временного размещения

Жителям пострадавшего дома в Ростове подготовили ночлег и горячее питание.

Источник: Комсомольская правда

Для жителей пострадавшего многоквартирного дома в Ростове-на-Дону развернули пункт временного размещения со спальными местами, горячими напитками и питанием, написал глава города Александр Скрябин в своем Telegram-канале.

Кроме того, в администрации Советского района запустили горячую линию для пострадавших: +7 (863) 222−07−23.

Ранее губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь рассказал, что в Левенцовском микрорайоне после атаки БПЛА вспыхнул пожар в квартирах многоэтажек.

— Информация о пострадавших уточняется, — подчеркнул глава региона.

Юрий Борисович также сообщил, что дежурно-спасательные службы приведены в готовность и выехали на места ЧП, а спасатели тушат возгорание на одном из промышленных объектов в западной части города.

Подпишись на нас в MAX и Telegram.

Читайте также.

Юрий Слюсарь: В результате атаки БПЛА в Таганроге погибла 65-летняя женщина.

Погибшая при атаке БПЛА на Таганрог 13 января женщина находилась на рабочем месте (подробности).

Узнать больше по теме
Биография Юрия Слюсаря
Госсоветник, экс-гендиректор «ОАК» и врио губернатора Ростовской области, Юрий Слюсарь имеет весьма многогранную биографию. Он прошел путь от музыкального продюсера до руководителя авиастроительной корпорации и политика: рассказываем о важных этапах в его жизни.
Читать дальше