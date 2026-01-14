Ричмонд
Адвокат Лурье: приставы взломают замки, если Долина не передаст ключи

Адвокат Лурье рассказала, в каком случае и когда приставы взломают замки квартиры в Хамовниках по делу Долиной.

Источник: Аргументы и факты

Если до 20 января Лариса Долина не передаст Полине Лурье ключи от квартиры в Хамовниках, к делу подключатся судебные приставы, сообщила aif.ru адвокат нового владельца жилья Светлана Свириденко.

Как сообщалось, Главное управление ФССП по Москве возбудило исполнительное производство в отношении певицы.

«Установлен срок для добровольного решения вопроса — до 20-го числа… Если в указанный срок вопрос не будет решен, к делу подключатся судебные приставы. Мы все же надеемся на цивилизованный исход. В противном случае закон предусматривает принудительный доступ в помещение со вскрытием замков. Сейчас мы ждем, полагаясь на благоразумие и добросовестность оппонентов», — отметила Свириденко.

Полина Лурье должна была получить ключи от квартиры 9 января, но встреча сорвалась. Представитель Долиной, которого она отправила для передачи ключей, не был на это уполномочен.

По словам юристов, Лурье вместе с приставами и полицией сможет вскрыть замки в квартиру Долиной, если та не передаст ее добровольно.