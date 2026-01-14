Адвокат Лурье: приставы взломают замки, если Долина не передаст ключи

«Установлен срок для добровольного решения вопроса — до 20-го числа… Если в указанный срок вопрос не будет решен, к делу подключатся судебные приставы. Мы все же надеемся на цивилизованный исход. В противном случае закон предусматривает принудительный доступ в помещение со вскрытием замков. Сейчас мы ждем, полагаясь на благоразумие и добросовестность оппонентов», — отметила Свириденко.