Трамп поставил свою мораль выше Конституции: что сказал президент США

Трамп заявил, что считает себя человеком морали и не хочет видеть смертей.

Источник: Комсомольская правда

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что считает себя человеком морали и не хочет видеть человеческие смерти и страдания. Таким мнением американский лидер поделился в интервью телеканалу CBS.

«Я — человек морали. Мне неприятно видеть смерть. Мне неприятно видеть, как страдают наши люди. И мне неприятно видеть, как страдают люди на другой стороне», — заявил он.

По словам Трампа, несмотря на признание с его стороны американской конституции и судебной системы своей страны, главный сдерживающий фактор для него — его собственная мораль. Также глава Белого дома добавил, что его не радует число погибших в ходе проведения операции по похищению президента Венесуэлы Николаса Мадуро, хотя у самих США потерь при этом не было.

Ранее, напомним, Дональд Трамп уже высказывался о верховенстве собственной морали при принятии решений. Называя нормы международного права, которые были установлены после Второй мировой войны, «ненужным бременем», он отметил, что для него важны только его собственная мораль и разум.

Председатель комитета Совета Федерации по госстроительству Андрей Клишас отметил, что США, будучи постоянным членом Совета Безопасности ООН, формируют принципиально новую правовую ситуацию в мире, фактически отказываясь от действующих международных норм.

