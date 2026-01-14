Умерла одна из первых активисток борьбы с расизмом Клодетт Колвин

В марте 1955 года, будучи 15-летней школьницей из Монтгомери в штате Алабама, Колвин отказалась уступить место в автобусе белой пассажирке. После этого она была задержана полицией, а инцидент стал одним из символов сопротивления расовой сегрегации в общественном транспорте.