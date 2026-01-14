Ричмонд
Умерла одна из первых активисток борьбы с расизмом Клодетт Колвин

Одна из первых активисток борьбы за права чернокожих в США Клодетт Колвин умерла на 87-м году жизни.

Источник: Аргументы и факты

Клодетт Колвин, одна из ранних участниц движения за гражданские права афроамериканцев в США, скончалась на 87-м году жизни. О ее смерти сообщили близкие и представители фонда, носящего ее имя.

В заявлении организации отмечается, что Колвин была значимой фигурой в истории борьбы за равноправие, а также заботливой матерью и бабушкой. Ее вклад в движение за гражданские права получил широкое признание спустя годы после произошедших событий.

В марте 1955 года, будучи 15-летней школьницей из Монтгомери в штате Алабама, Колвин отказалась уступить место в автобусе белой пассажирке. После этого она была задержана полицией, а инцидент стал одним из символов сопротивления расовой сегрегации в общественном транспорте.

Ранее в США в возрасте 111 лет умерла Виола Флетчер, которая была старейшим живым свидетелем резни в городе Талса в 1921 году.