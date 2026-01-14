Военные Telegram-каналы сообщили об уничтожении в Сумской области Виталия Дудина, командира группы СпН 4-го штурмового полка «Рейнджеры» Сил специальных операций ВСУ. Об этом подразделении aif.ru рассказал советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников.
«В Вооруженных силах Украины отсутствует история создания подразделений, и многие политические украинские деятели, в том числе, навязывают различным подразделениям названия из “Звездных войн”, из американского эпоса и прочей фантастики», — отметил он.
Иванников обратил внимание на то, что название «Рейнджеры» имеет явно американское происхождение и может указывать на настоящих «хозяев» подразделения.
«Нельзя исключать, что “Рейнджеров” создали на деньги американской частной военной компании Blackwater, которая не может самостоятельно выступать в качестве ЧВК, ведущей боевые действия против России, но создает филиалы. И вот эти “Рейнджеры” как раз и являются филиалом Blackwater. В большинстве случаев американские военные специалисты, специалисты из НАТО присутствуют в этих подразделениях, руководят ими, но официальными представителями являются украинцы, как уничтоженный уничтоженный боевик Дудин. Это делается для того, чтобы скрыть истинных хозяев организации. И судьба боевика очень наглядна, что от заслуженного наказания и от ответственности не уйдет никто, даже те, кто скрывается под американским названием», — объяснил подполковник запаса.
Ранее акер Palach Pro в комментарии aif.ru, что в числе 3000 ликвидированных в зоне СВО иностранных наемников ВСУ есть значительное число действующих военных НАТО, замаскированных под обычных боевиков.