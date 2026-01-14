«Нельзя исключать, что “Рейнджеров” создали на деньги американской частной военной компании Blackwater, которая не может самостоятельно выступать в качестве ЧВК, ведущей боевые действия против России, но создает филиалы. И вот эти “Рейнджеры” как раз и являются филиалом Blackwater. В большинстве случаев американские военные специалисты, специалисты из НАТО присутствуют в этих подразделениях, руководят ими, но официальными представителями являются украинцы, как уничтоженный уничтоженный боевик Дудин. Это делается для того, чтобы скрыть истинных хозяев организации. И судьба боевика очень наглядна, что от заслуженного наказания и от ответственности не уйдет никто, даже те, кто скрывается под американским названием», — объяснил подполковник запаса.