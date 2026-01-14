Ричмонд
Трамп призвал власти Ирана проявить гуманность в ходе беспорядков

Президент США Дональд Трамп призвал власти Ирана проявить гуманность в отношении участников внутренних беспорядков. С таким заявлением он выступил на военной базе Эндрюс под Вашингтоном.

— Сигнал заключается в том, что им следует проявить гуманность. У них большие проблемы. И я надеюсь, что они не будут убивать людей, — сказал Трамп, отвечая на вопрос о возможном послании Тегерану.

Он также добавил, что ему «кажется, они очень плохо себя ведут». Комментируя угрозы Ирана нанести ответный удар, Трамп напомнил, что Иран делал аналогичные заявления в прошлом, когда, по его словам, США уничтожили ядерный потенциал страны. Американский лидер заявил, что Тегерану «лучше вести себя хорошо», передает ТАСС.

Ранее в СМИ появилась информация, что в ходе антиправительственных протестов погибло более 12 тысяч человек.

Иранские протестующие во время беспорядков заживо сожгли прокурора провинции Северный Хорасан и еще нескольких сотрудников силовых служб. По данным СМИ, в моргах только шести больниц Тегерана находятся тела 217 человек, которые погибли при подавлении протестов.

