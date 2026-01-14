Квартиры многоэтажек и промпредприятие загорелись после атаки дронов на Ростов

Как следует из официального сообщения, в период с 13:00 до 18:00 мск силы ПВО сбили 40 беспилотников, два из них — над территорией Ростовской области. Позднее, в вечерние часы с 20:00 до 23:00 мск, Минобороны дополнительно сообщило об уничтожении еще девяти БПЛА, в том числе двух — над Ростовской областью.