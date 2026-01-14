Волонтер рассказала о девочке, которую ВСУ насиловали несколько недель

«За четыре года боевых действий самой страшной для меня была встреча с девочкой 14 лет, которую спасли наши ребята. Они достали ее из подвала в полубессознательном состоянии. Несколько недель ее насиловали фашистские… Я не могу назвать их людьми», — рассказала Ольга финскому военкору Кости Хейсканену, который предоставил aif.ru запись разговора.