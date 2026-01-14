Волонтер рассказала о девочке, которую ВСУ насиловали несколько недель

Волонтер Ольга Коробейникова из группы «Вместе мы — сила» из Ростова-на-Дону рассказала, с каким самым страшным случаем за время СВО столкнулась при оказании помощи беженцам, которых удалось эвакуировать после освобождения территорий Донбасса.
«За четыре года боевых действий самой страшной для меня была встреча с девочкой 14 лет, которую спасли наши ребята. Они достали ее из подвала в полубессознательном состоянии. Несколько недель ее насиловали фашистские… Я не могу назвать их людьми», — рассказала Ольга финскому военкору Кости Хейсканену, который предоставил aif.ru запись разговора.
По словам волонтера, на теле подростка было много ран от окурков, которые об нее тушили.
«У девочки было все тело в ранах от окурков сигарет. Девочка почти не разговаривала. Это травма на всю жизнь… В моей голове просто не укладывается эта ситуация», — добавила Ольга.
Женщина призналась, что за четыре года нахождения на территории Донбасса видела большое количество людей, которых ВСУ пытали и превращали эти действия в забаву.
«Для них убить — это радость. Многие из погибших были гражданами Украины. И девочка, которую насиловали, тоже украинка», — констатировала волонтер.