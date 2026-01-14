Ричмонд
+9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Катера-убийцы атакуют пиратов: дуэль на Днепре закончилась победой русских

ВС РФ начинают брать под контроль Днепр с помощью БЭКов, сообщил офицер Дандыкин. Как стало известно, российский БЭК ликвидировал в дельте Днепра лодку с диверсантами ВСУ.

Источник: Аргументы и факты

В дельте Днепра безэкипажный катер «Сириус-82» уничтожил лодку с диверсантами ВСУ. Как отметил в беседе с aif.ru военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин, группа боевиков могла направляться для проведения пропагандистских съемок с установкой флага на российской территории.

«Сейчас у ВСУ стало модно флажки вывешивать где-нибудь в городе или на территории, где бои идут. Это все во многом связано с пиаром, потому что там работает ЦИПСО усиленно. Скорее всего, с такой целью шли. Может, была задача в тылу отравить колодцы или организовать провокацию», — сказал он.

Военный эксперт подчеркнул, что ВС РФ наращивает возможности использования безэкипажных катеров.

«После того, как наши безэкипажные катера уничтожили разведывательные корабли Украины, их стали применять активнее. Сейчас с помощью БЭКов начинают брать под контроль Днепр. Это еще только самое начало, но, думаю, что в этом году это будет уже определяющим моментом», — добавил Дандыкин.

Ранее в Сеть попали кадры, зафиксировавшие уничтожение российским безэкипажным катером лодки с военнослужащими ВСУ на реке Днепр.