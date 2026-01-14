Катера-убийцы атакуют пиратов: дуэль на Днепре закончилась победой русских

В дельте Днепра безэкипажный катер «Сириус-82» уничтожил лодку с диверсантами ВСУ. Как отметил в беседе с aif.ru военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин, группа боевиков могла направляться для проведения пропагандистских съемок с установкой флага на российской территории.
«Сейчас у ВСУ стало модно флажки вывешивать где-нибудь в городе или на территории, где бои идут. Это все во многом связано с пиаром, потому что там работает ЦИПСО усиленно. Скорее всего, с такой целью шли. Может, была задача в тылу отравить колодцы или организовать провокацию», — сказал он.
Военный эксперт подчеркнул, что ВС РФ наращивает возможности использования безэкипажных катеров.
«После того, как наши безэкипажные катера уничтожили разведывательные корабли Украины, их стали применять активнее. Сейчас с помощью БЭКов начинают брать под контроль Днепр. Это еще только самое начало, но, думаю, что в этом году это будет уже определяющим моментом», — добавил Дандыкин.
Ранее в Сеть попали кадры, зафиксировавшие уничтожение российским безэкипажным катером лодки с военнослужащими ВСУ на реке Днепр.