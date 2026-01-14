В Тюмени хотят запретить разворот возле автовокзала

Такой вариант рассмотрят в этом году.
В Тюмени в 2026 году планируют оптимизировать движение у автовокзала — среди идей запретить разворот на перекрестке Пермякова — 50 лет Октября. Об этом сообщили в городской администрации.
«На 2026 год есть в планах оптимизация организации дорожного движения на улице Пермякова в районе автовокзала. В том числе будет рассмотрен вопрос о запрете разворота на перекрестке Пермякова — 50 лет Октября», — прокомментировали в мэрии.
Ранее URA.RU писало, что в Тюмени запретили разворот на трех крупных перекрестках — улиц Широтной и Пермякова, Малыгина и Мориса Тореза, Мельникайте и Республики. Такое решение продиктовано требованиями безопасности и загруженностью узлов.