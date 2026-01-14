«Маски и перчатки носил только мой лечащий врач»: выяснилось, как работал медперсонал новокузнецкого роддома

Медицинский персонал роддома № 1 в Новокузнецке Кемеровской области, печально «прославившийся» после гибели девяти младенцев, не носил масок и перчаток. Об этом ТАСС рассказала Арина Бедарева, ребенок которой погиб в медучреждении.
«Маски и перчатки носил только мой лечащий врач, который лечил моего ребенка. Младший медицинский персонал, другие врачи ходили без масок, работали без масок, без перчаток», — сообщила женщина.
Также пострадавшая отметила, что и медаппаратуру у новорожденных работники поправляли также без средств индивидуальной защиты.
А вот заявления других пострадавших женщин Арина Бедарева опровергла. По ее словам, медперсонал был вежлив, а палата, где она лежала — чистой.
Ранее сообщалось, что причиной, приведшей к смерти девяти новорожденных в роддоме № 1 Новокузнецка Кемеровской области, могла стать нехватка медицинского персонала.
Как писал сайт KP.RU, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала трагедией для государства смерти нескольких младенцев, случившиеся в Новокузнецком роддоме.