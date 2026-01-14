Ричмонд
+9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Маски и перчатки носил только мой лечащий врач»: выяснилось, как работал медперсонал новокузнецкого роддома

Пострадавшая Бедарева: Медики роддома в Новокузнецке не носили масок и перчаток.

Источник: Комсомольская правда

Медицинский персонал роддома № 1 в Новокузнецке Кемеровской области, печально «прославившийся» после гибели девяти младенцев, не носил масок и перчаток. Об этом ТАСС рассказала Арина Бедарева, ребенок которой погиб в медучреждении.

«Маски и перчатки носил только мой лечащий врач, который лечил моего ребенка. Младший медицинский персонал, другие врачи ходили без масок, работали без масок, без перчаток», — сообщила женщина.

Также пострадавшая отметила, что и медаппаратуру у новорожденных работники поправляли также без средств индивидуальной защиты.

А вот заявления других пострадавших женщин Арина Бедарева опровергла. По ее словам, медперсонал был вежлив, а палата, где она лежала — чистой.

Ранее сообщалось, что причиной, приведшей к смерти девяти новорожденных в роддоме № 1 Новокузнецка Кемеровской области, могла стать нехватка медицинского персонала.

Как писал сайт KP.RU, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала трагедией для государства смерти нескольких младенцев, случившиеся в Новокузнецком роддоме.

Узнать больше по теме
Валентина Матвиенко: биография председателя Совета Федерации Федерального собрания РФ
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания РФ за годы работы стала одним из самых ярких российских политиков. Приглашение в райком комсомола изменило ее судьбу. Рассказываем, как сложилась политическая карьера Валентины Матвиенко, о ее увлечениях, детстве и личной жизни.
Читать дальше