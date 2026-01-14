Борьба за новую жизнь: жители Кургана судятся с мэрией из-за низкой цены за дома

Жители частного сектора в центре Кургана ведут упорную борьбу в судах с мэрией, которая стремится изъять их дома за бесценок под строительство новой дороги. Горожане жалуются, что предложенные компенсации в 600 тысяч рублей на человека едва ли хватит даже на комнату в общежитии, в то время как у них добротные жилые дома в престижном районе — рядом с ЦПКиО. Об этом корреспонденту URA.RU сообщила одна из местных жительниц, чье единственное жилье хотят забрать.