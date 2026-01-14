Борьба за новую жизнь: жители Кургана судятся с мэрией из-за низкой цены за дома

Курганцам предлагают компенсацию за дом в центре Кургана в размере 600 тысяч рублей.
Жители частного сектора в центре Кургана ведут упорную борьбу в судах с мэрией, которая стремится изъять их дома за бесценок под строительство новой дороги. Горожане жалуются, что предложенные компенсации в 600 тысяч рублей на человека едва ли хватит даже на комнату в общежитии, в то время как у них добротные жилые дома в престижном районе — рядом с ЦПКиО. Об этом корреспонденту URA.RU сообщила одна из местных жительниц, чье единственное жилье хотят забрать.
«Я с детства здесь живу, это дом моих родителей, тут выросли и мои дети и внуки. За мой благоустроенный дом администрация города предлагает 600 тысяч рублей. На эти деньги даже нормальную комнату в общежитии не купить», — сетует 65-летняя пенсионерка.
Жители судятся с мэрией с лета прошлого года. Власти не согласны с независимой оценкой эксперта и попросили суд отложить разбирательство. «Видимо, хотят добиться меньшей суммы и, что мы согласимся на те деньги, что нам предложат», — рассказала собственница одного из домов. Другие горожане, чьи дома изымают под снос, тоже говорят, что суммы выплаты не хватит на покупку квартиры. В частном секторе проживают пенсионеры, некоторые являются инвалидами.
Очередной этап изъятия земельных участков с домами в районе ЦПКиО необходим властям для реализации градостроительного плана — расширения дороги по улице Карельцева до четырех полос в сторону Пушкина. Выкуп ведется по Земельному кодексу РФ через муниципальные контракты на независимую оценку рыночной стоимости земли и недвижимости с учетом убытков собственников.
«На первом этапе в муниципальную собственность города Кургана было зарегистрировано 12 земельных участков. На втором этапе планируются к изъятию 24 земельных участка», — сообщили URA.RU в пресс-службе мэрии.
Ранее URA.RU писало, что вдоль русла реки Битевки уже снесли 38 ветхих и аварийных домов. В прошлом году убрали более десятка, которые расположены ближе к парку, там начали благоустройство пешеходной аллеи. В этом году по плану — реконструкция дороги и создание рекреационно-спортивного парка у водоема.