В аэропортах Владикавказа, Грозного и Магаса ввели временные ограничения

Ранее сообщалось, что в Ростове-на-Дону в результате атаки украинских беспилотников повреждены несколько жилых домов, а на промышленных предприятиях возник пожар. Дежурные бригады направились в микрорайон Левенцовский для ликвидации последствий. Спасатели оперативно работают на месте происшествия, обеспечивая безопасность жителей и тушение очагов возгорания.