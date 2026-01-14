Ричмонд
В аэропортах Владикавказа, Грозного и Магаса ввели временные ограничения

В аэропортах Владикавказа, Грозного и Магаса временно ограничили приём и выпуск воздушных судов, сообщили в Росавиации. Решение приняли для обеспечения безопасности полётов.

«Введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов», — указали в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в Ростове-на-Дону в результате атаки украинских беспилотников повреждены несколько жилых домов, а на промышленных предприятиях возник пожар. Дежурные бригады направились в микрорайон Левенцовский для ликвидации последствий. Спасатели оперативно работают на месте происшествия, обеспечивая безопасность жителей и тушение очагов возгорания.

