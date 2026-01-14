Трагедия в роддоме № 1 в Новокузнецке: роженицы жалуются на акушерок после смерти девяти младенцев

В Новокузнецке вспыхнул скандал из-за смерти девяти младенцев в период новогодних праздников в роддоме. Речь идет об акушерском стационаре № 1 Новокузнецкой городской клинической больницы имени Г. П. Курбатова.
Инфекции у новорожденных чаще всего назывались причиной гибели и инвалидности детей в новокузнецком роддоме. Об этом рассказала Анастасия Голикова, которая в 2022 году сама родила в этом учреждении ребенка с инвалидностью.
«Поставили диагноз, что у него [ребенка] еще обнаружена плюсом ко всему внутриутробная инфекция. И все списали на эту инфекцию, что, якобы, вся причина этого только в этой инфекции, а медики действовали верно, и от них в этой ситуации уже ничего не зависело. Всем ставят в основном всегда инфекцию», — сказала она в беседе с ТАСС.
Голикова уточнила, что ее беременность развивалась нормально, однако младенец родился без признаков жизни. Его реанимировали, но ребенок остался инвалидом.
Женщина отметила, что врачи не отреагировали вовремя на начало родов. Ночью медики не поверили ее словам о схватках и осмотрели ее только утром. Схватки были слабыми даже после стимуляции. В итоге, из-за слабой родовой деятельности и узкого таза экстренных мер не предприняли.
«То есть мучили в прямом смысле, потому что давили на живот, орали, говорили, что я сейчас рожу инвалида, что я ни на что не способна. Вместо помощи я просто была в каком-то аду», — добавила Голикова.
В публикациях в социальных сетях бывшие роженицы начали делиться историями из новокузнецкого роддома. Среди жалоб — некорректно поставленные диагнозы и, как считают авторы постов, халатные действия медицинского персонала.
Другие женщины также сообщали о проблемных ситуациях в этом роддоме. В числе жалоб — утверждения о недостаточном уходе за новорожденными в отделении патологии. При этом роженицы рассказали об усилиях администрации предотвратить публикацию этих историй в прессе и оказании давления на пациенток.
Гибель девяти младенцев в новокузнецком роддоме привела к возбуждению уголовного дела и отстранению главврача. Уточняется, что дело было заведено по статье 109 ч.3 Уголовного кодекса «Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам».