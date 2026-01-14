IT Task: В России растут атаки мошенников на должников и соискателей работы

Как пояснил Тимаев, мошенники, представляясь сотрудниками банков или коллекторов, используют реальные данные жертв из утечек. Вторая схема нацелена на соискателей: преступники под видом HR-специалистов под предлогом оформления документов или тестового задания выманивают персональные данные или доступ к устройствам. Для неопытных кандидатов такие требования часто не вызывают подозрений.