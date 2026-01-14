IT Task: В России растут атаки мошенников на должников и соискателей работы

В России фиксируется рост числа мошеннических атак, нацеленных на две уязвимые группы: людей с кредитными обязательствами и граждан, находящихся в активном поиске работы. Об этом сообщил руководитель отдела технического пресейла IT TASK Михаил Тимаев.
— Мы наблюдаем рост мошеннических атак, направленных на две конкретные аудитории — людей с кредитными обязательствами и задолженностями, а также соискателей, находящихся в активном поиске работы, — заявил эксперт в беседе с Lenta.ru.
Как пояснил Тимаев, мошенники, представляясь сотрудниками банков или коллекторов, используют реальные данные жертв из утечек. Вторая схема нацелена на соискателей: преступники под видом HR-специалистов под предлогом оформления документов или тестового задания выманивают персональные данные или доступ к устройствам. Для неопытных кандидатов такие требования часто не вызывают подозрений.
Ранее мошенники также начали похищать аккаунты россиян на портале «Госуслуги», выдавая себя за представителей властей. Злоумышленники используют тему изменений в Жилищном законодательстве, которые обязывают управляющие компании взаимодействовать с жителями через цифровые сервисы.