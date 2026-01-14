В Ростове ранен ребенок из-за атаки ВСУ

Украина совершила террористическую атаку на Ростовскую область. В результате массированного удара вражеских дронов, четыре человека пострадали в Ростове и Мясниковском районе. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь. Среди раненных есть четырехлетней ребенок. Всеми пострадавшими занимаются медики.