Свердловчане после увольнения из армии массово рвутся на фронт

Около половины демобилизованных участников специальной военной операции из Свердловской области спустя несколько месяцев добровольно возвращаются в зону боевых действий. Об этом корреспонденту URA.RU сообщила уполномоченный по правам человека в регионе Татьяна Мерзлякова.

Уральцы после демобилизации снова отправляются на фронт (архивное фото).

«Примерно 50% наших военнослужащих после увольнения из армии снова отправляется в зону боевых действий. Прошедшие через серьезные испытания бойцы демонстрируют исключительную стойкость и патриотизм. Их решимость остается непоколебимой. Перед повторной отправкой на передовую многие из них приходят, чтобы высказать свои мысли и переживания, приносят цветы. Сердце сжимается от гордости и тревоги», — поделилась омбудсмен Мерзлякова.

Мерзлякова уточнила, что к ней обращаются как военнослужащие, участвующие в боевых действиях и находящиеся в отпуске, так и бывшие участники СВО, завершившие предыдущую службу и готовящиеся к заключению нового контракта. Омбудсмен отметила, что работа с участниками СВО и их родственниками остается одним из приоритетных направлений ее деятельности.