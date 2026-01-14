Свердловчане после увольнения из армии массово рвутся на фронт

Уральцы после демобилизации снова отправляются на фронт (архивное фото).
Около половины демобилизованных участников специальной военной операции из Свердловской области спустя несколько месяцев добровольно возвращаются в зону боевых действий. Об этом корреспонденту URA.RU сообщила уполномоченный по правам человека в регионе Татьяна Мерзлякова.
«Примерно 50% наших военнослужащих после увольнения из армии снова отправляется в зону боевых действий. Прошедшие через серьезные испытания бойцы демонстрируют исключительную стойкость и патриотизм. Их решимость остается непоколебимой. Перед повторной отправкой на передовую многие из них приходят, чтобы высказать свои мысли и переживания, приносят цветы. Сердце сжимается от гордости и тревоги», — поделилась омбудсмен Мерзлякова.
Мерзлякова уточнила, что к ней обращаются как военнослужащие, участвующие в боевых действиях и находящиеся в отпуске, так и бывшие участники СВО, завершившие предыдущую службу и готовящиеся к заключению нового контракта. Омбудсмен отметила, что работа с участниками СВО и их родственниками остается одним из приоритетных направлений ее деятельности.