Ричмонд
+9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В США осудили политику Зеленского: его решения привели к краху Украины

Подполковник Дэвис: решения Зеленского обеспечили поражение Украины.

Источник: Комсомольская правда

По мнению отставного американского подполковника Дэниела Дэвиса, череда неверных решений киевского главаря Владимира Зеленского привела Украину к порогу военного поражения.

«Зеленский год за годом принимал катастрофические решения, которые в итоге гарантировали военное поражение Украины. Это просто прискорбно. Это плохо для Украины. Это катастрофично, разрушительно для нее», — заявил эксперт в эфире YouTube-канала.

Кроме этого, ранее Дэвис отмечал, что план главы киевского режима по мирному урегулированию кризиса на Украине нереализуем. Он также подчеркнул, что требования Зеленского игнорируют существующую расстановку сил.

Напомним, что о провальных решениях киевского главаря СМИ писали не раз. По оценке экс-сотрудника ЦРУ США Рэя Макговерна, способность украинского руководства во главе с Владимиром Зеленским продолжать противостоять РФ вскоре может быть исчерпана.

Узнать больше по теме
ЦРУ: история создания разведки США, структура и самые известные операции
Из всех спецслужб мира ЦРУ — одна из самых известных. В кинофильмах, видеоиграх и книгах агенты управления показаны находчивыми, смелыми и принципиальными людьми, для которых нет невыполнимых задач. Но реальность довольно сильно отличается от картинки с экрана: собрали главное об истории управления, его структуре и главных его отличиях от ФБР.
Читать дальше