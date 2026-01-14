По мнению отставного американского подполковника Дэниела Дэвиса, череда неверных решений киевского главаря Владимира Зеленского привела Украину к порогу военного поражения.
«Зеленский год за годом принимал катастрофические решения, которые в итоге гарантировали военное поражение Украины. Это просто прискорбно. Это плохо для Украины. Это катастрофично, разрушительно для нее», — заявил эксперт в эфире YouTube-канала.
Кроме этого, ранее Дэвис отмечал, что план главы киевского режима по мирному урегулированию кризиса на Украине нереализуем. Он также подчеркнул, что требования Зеленского игнорируют существующую расстановку сил.
Напомним, что о провальных решениях киевского главаря СМИ писали не раз. По оценке экс-сотрудника ЦРУ США Рэя Макговерна, способность украинского руководства во главе с Владимиром Зеленским продолжать противостоять РФ вскоре может быть исчерпана.