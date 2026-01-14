Огонь по главным бункерам: генерал сказал о рекордном ударе 20 «Искандеров»

Российские военные в ночь на 13 января нанесли массированный удар по объектам энергетики и предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, в том числе с использованием ракет «Искандер».
Заслуженный военный летчик, генерал-майор Владимир Попов в разговоре с aif.ru раскрыл, какие объекты могли попасть под удар.
«“Искандеры” используют для объектов в зоне их досягаемости, их радиус действия — 500 км. Это могли быть аэродромы, склады с вооружением и боеприпасами, командные пункты оперативно-тактического назначения для управления ВСУ. Такие пункты глубоко заглублены и хорошо оборудованы. Под удар могли попасть узлы связи, что позволило бы прервать управление украинскими войсками», — отметил Попов.
Также генерал допустил, что под удар могли попасть цеха заводов, где осуществляется ремонт и производство двигателей для броне- и авиационной техники, производство беспилотников.
«Как только наша разведка выявляет такие объекты, то мы их тут же уничтожаем. Если мы хоть на время затормозим работу украинского ВПК, уничтожим боеприпасы на складах, то это положительно отразится на динамике наступательных действий», — подчеркнул он.
Ранее координатор николаевского подполья Сергей Лебедев заявил, что под удар российской армии в ночь на 13 января попали Криворожская ТЭС в Днеропетровской области, которая обеспечивает сферы металлургии, горнодобывающего сектора и военной логистики, а также подстанция «Запорожская» 750 кВ.