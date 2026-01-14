В России готовят новый норматив для стабилизации цен на бензин и дизель

Отмечается, что в 2024 году производство бензина составило 41,1 млн тонн, дизеля — 81,6 млн тонн. По предварительным оценкам, мелкооптовые продажи в 2025 году могут достигнуть 400 тыс. тонн бензина и 800 тыс. тонн дизеля. Среднегодовое потребление топлива в стране примерно 37−38 млн тонн бензина и 44−45 млн тонн дизеля.
На данный момент обязательного норматива для мелкооптовых продаж нет. Для крупных партий через биржу установлены следующие доли: 15% бензина, 16% дизеля, 11% авиакеросина и 7,5% сжиженного газа. С марта 2025 года действует рекомендательный норматив для срочного рынка в размере 1% от объёмов основной секции. По мнению экспертов и депутатов, новые правила помогут независимым АЗС закупать топливо напрямую у производителей и сократят число посредников.
А ранее старший вице-президент Петербургской биржи Антон Карпов рассказал, что летний рост цен на бензин и дизельное топливо был вызван традиционным сезонным всплеском спроса в сочетании с плановыми и внеплановыми ремонтами нефтеперерабатывающих заводов. Со слов Карпова, к этому добавились ремонты на НПЗ и связанные с ними сложности в поставках.
