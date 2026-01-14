В России готовят новый норматив для стабилизации цен на бензин и дизель

А ранее старший вице-президент Петербургской биржи Антон Карпов рассказал, что летний рост цен на бензин и дизельное топливо был вызван традиционным сезонным всплеском спроса в сочетании с плановыми и внеплановыми ремонтами нефтеперерабатывающих заводов. Со слов Карпова, к этому добавились ремонты на НПЗ и связанные с ними сложности в поставках.