После ночной атаки на Ростовскую область ранены четыре человека, включая ребенка

Четырех пострадавших после воздушной атаки привезли в ростовскую БСМП.

Источник: Комсомольская правда

В результате воздушной атаки ранения получили четыре жителя Ростова-на-Дону и Мясниковского района, в том числе 4-летний ребенок, сообщил глава региона Юрий Слюсарь. Всех четверых доставили в ростовскую БСМП, где им оказывают медицинскую помощь.

— Состояние пострадавших врачи оценивают как средней тяжести, — уточнил Юрий Борисович.

Ранее губернатор рассказал в своем Telegram-канале о пожаре в Левенцовском районе после атаки БПЛА. Огонь вспыхнул в квартирах многоэтажных домов.

Дежурно-спасательные службы оперативно выехали на место происшествия. Также спасатели боролись с возгоранием на промышленном объекте в западной части города.

Юрий Слюсарь: В результате атаки БПЛА в Таганроге погибла 65-летняя женщина.

Погибшая при атаке БПЛА на Таганрог 13 января женщина находилась на рабочем месте (подробности).

Биография Юрия Слюсаря
Госсоветник, экс-гендиректор «ОАК» и врио губернатора Ростовской области, Юрий Слюсарь имеет весьма многогранную биографию. Он прошел путь от музыкального продюсера до руководителя авиастроительной корпорации и политика: рассказываем о важных этапах в его жизни.
