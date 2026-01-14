После ночной атаки на Ростовскую область ранены четыре человека, включая ребенка

В результате воздушной атаки ранения получили четыре жителя Ростова-на-Дону и Мясниковского района, в том числе 4-летний ребенок, сообщил глава региона Юрий Слюсарь. Всех четверых доставили в ростовскую БСМП, где им оказывают медицинскую помощь.
— Состояние пострадавших врачи оценивают как средней тяжести, — уточнил Юрий Борисович.
Ранее губернатор рассказал в своем Telegram-канале о пожаре в Левенцовском районе после атаки БПЛА. Огонь вспыхнул в квартирах многоэтажных домов.
Дежурно-спасательные службы оперативно выехали на место происшествия. Также спасатели боролись с возгоранием на промышленном объекте в западной части города.
Юрий Слюсарь: В результате атаки БПЛА в Таганроге погибла 65-летняя женщина.
Погибшая при атаке БПЛА на Таганрог 13 января женщина находилась на рабочем месте (подробности).