После ночной атаки на Ростовскую область ранены четыре человека, включая ребенка

В результате воздушной атаки ранения получили четыре жителя Ростова-на-Дону и Мясниковского района, в том числе 4-летний ребенок, сообщил глава региона Юрий Слюсарь. Всех четверых доставили в ростовскую БСМП, где им оказывают медицинскую помощь.