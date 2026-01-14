Синоптики обещают похолодание до −28 в Башкирии и сильный ветер на юге

Стал известен прогноз погоды на ближайшие дни в Башкирии. Сегодня, 14 января, днем осадков не ожидается. Ветер восточный умеренной силы, на юге республики возможны сильные порывы. Ночью температура опустится до −12,-17 градусов, при прояснениях похолодает до −21,-26. Днем воздух прогреется до −8,-13, а на востоке региона будет холоднее — от −15 до −20.
В четверг, 15 января, осадков не предвидится. Ветер будет дуть с востока и северо-востока, умеренный, но на юге снова возможны сильные порывы. Ночью столбик термометра покажет −15,-20, а местами опустится до −23,-28. Днем потеплеет до −10,-15 градусов, в отдельных районах будет около −20.
Погода останется без осадков и 16 января. Ветер сохранит восточное и северо-восточное направление, будет умеренным. Ночью температура составит −15,-20 градусов, местами похолодает до −23,-28. Днем ожидается −10,-15, а в некоторых районах — до −20.
