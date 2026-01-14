Синоптики обещают похолодание до −28 в Башкирии и сильный ветер на юге

Стал известен прогноз погоды на ближайшие дни в Башкирии. Сегодня, 14 января, днем осадков не ожидается. Ветер восточный умеренной силы, на юге республики возможны сильные порывы. Ночью температура опустится до −12,-17 градусов, при прояснениях похолодает до −21,-26. Днем воздух прогреется до −8,-13, а на востоке региона будет холоднее — от −15 до −20.