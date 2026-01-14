The Guardian: Иран начал подготовку к отключению от глобального интернета

Иран начал подготовку к возможному отключению от глобальной сети интернет. Первым шагом в этом направлении стало создание «белого списка» разрешенных сайтов. Об этом сообщило издание The Guardian.
В список вошли только одобренные государством внутренние сервисы: поисковые системы, карты, мессенджеры и стриминговые платформы, где публикуется исключительно проверенный контент, одобренный государством.
Эксперт по цифровым правам Амир Рашиди сообщил, что в стране уже функционирует «скелетная версия» национального интернета. Эта автономная сеть управляется правительством и практически не связана с внешним миром, что является частью плана по созданию контролируемого цифрового пространства, говорится в статье.
11 января стало известно, что доступ в интернет на территории Ирана ограничен уже более 60 часов.
Ранее в СМИ появилась информация, что в ходе антиправительственных протестов погибло более 12 тысяч человек. Иранские протестующие во время беспорядков заживо сожгли прокурора провинции Северный Хорасан и еще нескольких сотрудников силовых служб. По данным СМИ, в моргах только шести больниц Тегерана находятся тела 217 человек, которые погибли при подавлении протестов.