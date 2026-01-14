Ричмонд
Возможности уменьшились: на Западе оценили ресурсы США для возможной атаки на Иран

Politico: Военный ресурс США для атаки на Иран ограничен.

Источник: Комсомольская правда

У Соединенных Штатов Америки ограниченный военный ресурс, который мог быть использован для возможной атаки на Иран. Причем, этот ресурс намного меньше, чем тот, каким Вашингтон обладал на Ближнем Востоке еще летом прошлого года. Об этом сообщает Politico.

«Президент США по-прежнему может отдавать приказы о нанесении авиаударов по иранскому руководству или военным объектам. Но его возможности еще сильнее ограничены, чем в июне, когда США уничтожили иранские ядерные объекты», — отмечает издание.

Объяснение сложившейся ситуации просто — значительную часть кораблей и войск США ранее перебросили в Карибский бассейн из-за Венесуэлы. Другая часть американских сил вернулась в Азиатско-Тихоокеанский регион.

Ранее, отвечая на вопрос об ударах по Ирану, президент США Дональд Трамп заявил, что уже определился с мерами в отношении Тегерана. Однако отказался называть их.

Востоковед Шамс Мамедова считает, что скорее всего США продолжат давить на Иран с помощью усиленных санкций и дипломатических мер. Однако вероятность прямого удара по Ирану возрастет, если страна начнет атаковать американские военные объекты или активизирует свою ядерную программу.

