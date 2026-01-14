Аналитик назвал ситуации, когда нужно срочно менять пин-код карты

«Срочно менять ПИН-код необходимо в нескольких критических ситуациях: если вы заметили подозрительные операции по карте (даже списания, которых вы не совершали), если карта или телефон были утеряны или украдены, если вы вводили ПИН-код на глазах у посторонних или под камерой банкомата, а также если вы случайно сообщили код кому-либо или вводили его на сомнительном сайте или терминале», — отметил аналитик.
Одним из главных сигналов для действий являются неожиданные уведомления от банка о попытках входа в приложение, смене персональных данных или подтверждении незнакомых операций. В таком случае эксперт рекомендует не просто изменить код, а полностью заблокировать карту и заказать её перевыпуск с новым паролем.
Эксперт также подчеркнул важность создания надёжного пин-кода. Недопустимо использовать простые и предсказуемые комбинации, такие как 1234, 2580 (образующие вертикальную линию на клавиатуре), дубли цифр (например, 1122 или 7777) или последние цифры номера телефона. Идеальный пин-код должен быть случайным, не связанным с личной информацией и неочевидным для злоумышленников.
Ранее в Управлении по борьбе с киберпреступлениями МВД России рассказали, что при утечке личных данных счёт может идти на минуты. Чем быстрее человек реагирует, тем выше шанс минимизировать ущерб. В ведомстве пояснили, что при вводе реквизитов банковской карты на подозрительных ресурсах необходимо немедленно связаться с банком и заблокировать карту.
