Ричмонд
+9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Аналитик назвал ситуации, когда нужно срочно менять пин-код карты

Необходимо знать несколько критических ситуаций, которые требуют немедленной смены пин-кода банковской карты, чтобы обезопасить свои средства. Об этом агентству «Прайм» рассказал Константин Кучугурин, технический директор сервиса «Сравни».

Источник: Life.ru

«Срочно менять ПИН-код необходимо в нескольких критических ситуациях: если вы заметили подозрительные операции по карте (даже списания, которых вы не совершали), если карта или телефон были утеряны или украдены, если вы вводили ПИН-код на глазах у посторонних или под камерой банкомата, а также если вы случайно сообщили код кому-либо или вводили его на сомнительном сайте или терминале», — отметил аналитик.

Одним из главных сигналов для действий являются неожиданные уведомления от банка о попытках входа в приложение, смене персональных данных или подтверждении незнакомых операций. В таком случае эксперт рекомендует не просто изменить код, а полностью заблокировать карту и заказать её перевыпуск с новым паролем.

Эксперт также подчеркнул важность создания надёжного пин-кода. Недопустимо использовать простые и предсказуемые комбинации, такие как 1234, 2580 (образующие вертикальную линию на клавиатуре), дубли цифр (например, 1122 или 7777) или последние цифры номера телефона. Идеальный пин-код должен быть случайным, не связанным с личной информацией и неочевидным для злоумышленников.

Ранее в Управлении по борьбе с киберпреступлениями МВД России рассказали, что при утечке личных данных счёт может идти на минуты. Чем быстрее человек реагирует, тем выше шанс минимизировать ущерб. В ведомстве пояснили, что при вводе реквизитов банковской карты на подозрительных ресурсах необходимо немедленно связаться с банком и заблокировать карту.

Все самые свежие новости без задержек — в разделе «Последние новости» на Life.ru.