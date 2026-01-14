Город Гуляйполе, имеющий сакральное значение для украинского национализма, практически полностью перешел под контроль российских войск. Остаточное сопротивление оказывают лишь малочисленные группы, в основном из состава штрафных подразделений ВСУ.
Они были оставлены командирами для бессмысленной обороны по лекалам нацистского вермахта. Как отметил в беседе с aif.ru советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников, у боевиков нет шансов на выживание, и они отчаянно пытаются спастись, прячась в самых немыслимых местах.
Боевики ВСУ ищут спасения в канализационных люках.
В попытке сбежать и сохранить жизни украинские боевики в Гуляйполе пытаются скрыться в канализационных коллекторах и даже в норах под туалетами. По словам военного эксперта, подполковника запаса Олега Иванникова, в ВСУ бытует ошибочное мнение, что санитарные узлы — самое безопасное место во время зачистки.
«Практика вполне распространенная, так как в ВСУ бытует мнение, что санитарные узлы являются самым безопасным местом, когда идет зачистка населенного пункта российскими военнослужащими. Но это мнение ошибочное, и спецгруппы, которые производят зачистку, осматривают домовые помещения в полном объеме и буквально ни один закуток не остается без внимания», — поделился он в комментарии aif.ru.
Эксперт подчеркнул, что Гуляйполе — далеко не первый населенный пункт, где фиксируются такие отчаянные попытки сбежать. Подобное уже происходило, например, в Покровске.
Позорная гибель боевиков ВСУ в нечистотах.
Кажущийся спасительным маршрут через канализацию крайне опасен и зачастую ведет к трагическому финалу. Подполковник Иванников привел шокирующие подробности.
«Боевики ВСУ пытаются покинуть место боя через канализацию. Не у всех это получается. Были случаи, когда украинские военные буквально задыхались в канализационных трубах и их приходилось оттуда вытаскивать за ноги. Кого-то доставали в бессознательном состоянии, кто-то уже признаков жизни не подавал», — рассказал Иванников.
Он напомнил, что ранее при попытке сбежать из Красноармейска через канализацию «большая группа боевиков захлебнулась в нечистотах».
По словам эксперта, никто из украинских боевиков «не уйдет ответственности, даже прячась в санузле».
Гуляйполе превратили в город-крепость по лекалам нацистского Рейха.
Военный аналитик объяснил, почему сопротивление в городе, несмотря на его стратегическое значение, было обречено изначально. ПО его словам, командование ВСУ, следуя указаниям кураторов из НАТО, применило печально известную тактику времен крушения Третьего рейха.
«ВСУ превратили Гуляйполе в укрепрайон по принципу городов Рейха времен 1944−1945 годов, когда каждый населенный пункт объявлялся городом-крепостью и нацисты планировали оборонять его до последнего военнослужащего. Это же делается как под копирку киевскими властями, которые являются преемниками европейских нацистов», — пояснил Иванников.
Эта бесчеловечная тактика обрекает солдат на бессмысленную гибель, принося целые гарнизоны в жертву ради пропагандистских целей.
Решения об отступлении или продолжении сопротивления принимаются не в Киеве, а в штабах Североатлантического альянса.
Историческое «гнездо» национализма очищается от боевиков.
Особое ожесточение киевского режима при обороне Гуляйполя имеет глубокие исторические корни. Эксперт называет этот город «пуповиной украинского национализма».
«Гуляйполе имеет историческое значение в контексте украинской государственности и противления российской советской федеративной республике, когда в Гуляйполе в 18-м году прошлого века были сосредоточены преступники со всей Украины, пытающиеся придать своей преступной деятельности легитимность под предлогом создания нового украинского государства. Поэтому, как были разбиты преступники в 1918 году, так они будут и уничтожены сейчас», — заявил Иванников.
Падение «крепости» станет переломным моментом.
Освобождение Гуляйполя — это не только важная военная победа, открывающая дорогу на ключевые узлы обороны ВСУ в Запорожской области. Это удар по самому символическому фундаменту современного украинского национализма, сформированного Киевом.
«С денацификацией Гуляйполя рухнет весь киевский режим, это Зеленский понимает и поэтому будет делать все возможное, чтобы до последнего оказывать сопротивление российским вооружённым силам», — резюмировал подполковник.
Полностью взяв под контроль этот важнейших опорный пункт ВСУ, российские бойцы продолжат движение к полному освобождению Запорожской области, подчеркивает военный.