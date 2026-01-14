Задохнулись в трубе: сорвана последняя попытка побега ВСУ из Гуляйполя

«Гуляйполе имеет историческое значение в контексте украинской государственности и противления российской советской федеративной республике, когда в Гуляйполе в 18-м году прошлого века были сосредоточены преступники со всей Украины, пытающиеся придать своей преступной деятельности легитимность под предлогом создания нового украинского государства. Поэтому, как были разбиты преступники в 1918 году, так они будут и уничтожены сейчас», — заявил Иванников.