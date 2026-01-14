Омичи отправили друзьям и близким 252 000 новогодних приветов и подарков

Омичи активно пользовались в декабре возможностью поздравить друзей и близких открытками и посылками. По подсчетам омских почтовиков, жители региона отправили 252 000 новогодних приветов и подарков.
«За период с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026 года, омский магистральный сортировочный центр принял и рассортировал более 200 000 поздравительных писем и открыток, 47 000 новогодних посылок и 5 000 международных отправлений. Ежедневная нагрузка на каждого сортировщика центра была около 2 000 отправлений», — сообщает пресс-служба УФПС Омской области.
Также в ведомстве отметили, что после окончания праздников МСЦ продолжает работать в усиленном режиме, так как высокий посылочный сезон еще не завершился. По опыту сотрудников почты, он продлится вплоть до середины марта.