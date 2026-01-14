Ричмонд
Сидячая работа и здоровье: рекомендации новосибирского врача

Источник: Freepik

Гиподинамия — одна из главных проблем современности. Недостаток физической активности негативно влияет на суставы, кости, мышцы и позвоночник, а также на состояние нервной системы, пишет Горсайт.

В рамках недели активного образа жизни главный детский специалист министерства здравоохранения Новосибирской области, доцент кафедры общественного здоровья НГМУ, кандидат медицинских наук Андрей Фунтиков рассказал, как поддерживать тело в тонусе.

По словам врача, длительное сидение за компьютером увеличивает риск преждевременной смерти на 15%, замедляет метаболизм, приводит к спазмам мышц, проблемам с сосудами и ухудшению осанки.

Фунтиков рекомендует простые способы борьбы с гиподинамией. Утренняя двадцатиминутная зарядка нормализует давление, укрепляет иммунитет и ускоряет обмен веществ. Также полезны короткие прогулки в течение дня: пешком на работу, парковка подальше от дома или прогулка во время обеденного перерыва.

«Если ваш день проходит за компьютером, настройте напоминания, чтобы каждые 1−2 часа вставать и разминаться. Используйте шагомер — проходите 8−10 тысяч шагов в день», — советует специалист.

Физическая активность — это не только спорт. Уборка, прогулки с собакой, танцы, лыжи и коньки помогают оставаться в форме и быть энергичным каждый день.