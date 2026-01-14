Ричмонд
В Омске прокуратура начала проверку из-за отключения тепла перед морозами

После порыва на улице Перелёта дома омичей остались без тепла и горячей воды.

Источник: Om1 Омск

Прокуратура Омска начала проверку в отношении «Тепловой компании» по факту повреждения тепловых сетей на улице Перелёта в Кировском округе. По данным надзорного ведомства, из-за аварии без отопления и горячей воды осталось значительное число жилых домов и социальных учреждений.

Ход восстановительных работ и запуск отопления находятся на прокурорском контроле; организации предстоит ответить за причины инцидента, а также за оперативность и качество устранения последствий.

Напомним, в ближайшие дни синоптики прогнозируют аномальные морозы — ночью 14 и 15 января местами до −40 °C, днём в среду и четверг до −35 °C. В городе действует режим повышенной готовности.