В Омске прокуратура начала проверку из-за отключения тепла перед морозами

Прокуратура Омска начала проверку в отношении «Тепловой компании» по факту повреждения тепловых сетей на улице Перелёта в Кировском округе. По данным надзорного ведомства, из-за аварии без отопления и горячей воды осталось значительное число жилых домов и социальных учреждений.