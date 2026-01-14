Ричмонд
+8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Новосибирцев предупредили о закрытии катков в парках из-за морозов

Зимние активности приостанавливают работу при температуре ниже −25 градусов.

Сейчас в Ричмонде: +8° 5 м/с 36% 754 мм рт. ст. +8°
Источник: Комсомольская правда

Дирекция парков города Новосибирска предупредила жителей об изменениях в режиме работы на период сильных морозов. В дни, когда температура опуститься ниже −25 градусов, работа катков приостановится. Однако, конкретные решения принимаются администрацией каждого парка.

— Возможны изменения в графике работы: пунктов проката инвентаря, точек питания, катков, горок и других объектов, — рассказали в телегам-канале городских парков.

Специалисты рекомендуют уточнить актуальный статус работы объектов перед посещением. Эту информацию можно получить, позвонив в администрацию парка или обратившись к официальным группам парков в социальной сети «ВКонтакте».