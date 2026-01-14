Новосибирцев предупредили о закрытии катков в парках из-за морозов

Дирекция парков города Новосибирска предупредила жителей об изменениях в режиме работы на период сильных морозов. В дни, когда температура опуститься ниже −25 градусов, работа катков приостановится. Однако, конкретные решения принимаются администрацией каждого парка.
— Возможны изменения в графике работы: пунктов проката инвентаря, точек питания, катков, горок и других объектов, — рассказали в телегам-канале городских парков.
Специалисты рекомендуют уточнить актуальный статус работы объектов перед посещением. Эту информацию можно получить, позвонив в администрацию парка или обратившись к официальным группам парков в социальной сети «ВКонтакте».