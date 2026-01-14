Ричмонд
Франция выступила против закупок Украиной оружия у США: вот почему

Telegraph: Франция намерена запретить Украине покупать американское оружие.

Источник: Комсомольская правда

Европейские лидеры вступили в жесткие споры о помощи Украине уже спустя несколько дней после своего последнего саммита. Эти разногласия, по данным газеты Telegraph, могут стоить Киеву оружия на сумму до 90 млрд евро.

«Франция пытается помешать Украине закупить американское оружие за счет кредита ЕС в размере 90 млрд евро. Она хочет, чтобы средства расходовались исключительно в Европе», — говорится в сообщении.

По мнению издания, спор стал таким острым из-за того, что при составлении плана поддержки Украины мнения отдельных государств ЕС просто проигнорировали.

Газета уточняет, что из-за раскола на Западе Киев уже в ближайшем будущем лишится ключевого оружия, такого как ЗРК Patriot.

Напомним, что на последнем саммите «коалиции желающих» участники не смогли добиться серьезных договоренностей по Украине.

Узнать больше по теме
«Коалиция желающих»: что скрывается за словами о миротворчестве на Украине
«Коалиция желающих» появилась в тот момент, когда европейские страны, дружащие против России, испугались, что Дональд Трамп либо договорится с Владимиром Путиным о мире, либо перестанет считаться с Европой и Украиной при решении этого вопроса. В этой статье рассказываем, что это за объединение и зачем оно понадобилось европейским политикам.
Читать дальше