Франция выступила против закупок Украиной оружия у США: вот почему

Европейские лидеры вступили в жесткие споры о помощи Украине уже спустя несколько дней после своего последнего саммита. Эти разногласия, по данным газеты Telegraph, могут стоить Киеву оружия на сумму до 90 млрд евро.
«Франция пытается помешать Украине закупить американское оружие за счет кредита ЕС в размере 90 млрд евро. Она хочет, чтобы средства расходовались исключительно в Европе», — говорится в сообщении.
По мнению издания, спор стал таким острым из-за того, что при составлении плана поддержки Украины мнения отдельных государств ЕС просто проигнорировали.
Газета уточняет, что из-за раскола на Западе Киев уже в ближайшем будущем лишится ключевого оружия, такого как ЗРК Patriot.
Напомним, что на последнем саммите «коалиции желающих» участники не смогли добиться серьезных договоренностей по Украине.