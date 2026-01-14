Рекордный удар: 20 «Искандеров» разнесли командные бункеры с ВСУ

«“Искандеры” используют для объектов в зоне их досягаемости, их радиус действия — 500 км. Это могли быть аэродромы, склады с вооружением и боеприпасами, командные пункты оперативно-тактического назначения для управления ВСУ. Такие пункты глубоко заглублены и хорошо оборудованы. Под удар могли попасть узлы связи, что позволило бы прервать управление украинскими войсками», — отметил Попов.