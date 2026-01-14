Рекордный удар: 20 «Искандеров» разнесли командные бункеры с ВСУ

В ночь на 13 января Украина содрогнулась под градом ракет «Искандер». Более 20 ракет обрушились на Запорожскую и Днепропетровскую области, достигли Киева и Харькова.
По данным Минобороны РФ, удар был нанесен по объектам энергетики и предприятиям военно-промышленного комплекса Украины.
Вечером 13 января атаки продолжились. Подполье сообщало о прилете «Искандера» в направлении Авиационно-технического завода под Харьковом, где производили БПЛА.
Заслуженный военный летчик, генерал-майор Владимир Попов, в беседе с aif.ru проанализировал дерзкий маневр «Искандеров» и раскрыл, какие цели могли быть поражены.
Люди могут заставить Зеленского прекратить конфликт.
Попов отметил, что в первую очередь усиление атак по энергообъектам обусловлено их жизненно важной ролью в функционировании украинского ВПК.
«В условиях зимы эти объекты становятся критически важными, когда отключается тепло, вода, электричество», — добавил генерал.
В условиях нарастающего блэкаута, считает Попов, народ Украины может заставить Владимира Зеленского сесть за стол переговоров на условиях, предложенных Россией.
«Пусть народ сам решает, нужен ли им этот конфликт, это правительство и администрация во главе с Зеленским, когда нет возможности включить свет или приготовить пищу», — сказал генерал.
Усиление атак связано с тем, что в арсенале российской армии есть большой запас ракет для комплекса «Искандер».
Вскрыли подземные укрытия.
Координатор пророссийского подполья Сергей Лебедев сообщал, что целями российской армии стали Криворожская ТЭС в Днепропетровской области, которая обеспечивает сферы металлургии, горнодобывающего сектора и военной логистики, а также подстанция «Запорожская» 750 кВ.
Генерал Попов также допустил, что под удар «Искандеров» могли попасть заглубленные командные пункты противника.
«“Искандеры” используют для объектов в зоне их досягаемости, их радиус действия — 500 км. Это могли быть аэродромы, склады с вооружением и боеприпасами, командные пункты оперативно-тактического назначения для управления ВСУ. Такие пункты глубоко заглублены и хорошо оборудованы. Под удар могли попасть узлы связи, что позволило бы прервать управление украинскими войсками», — отметил Попов.
Также генерал допустил, что под удар могли попасть цеха заводов, где осуществляется ремонт и производство двигателей для броне- и авиационной техники, производство беспилотников.
«Искандеры» разнесли скопление боевиков.
В подтверждение слов генерала Попова о том, что удар «Искандеров» мог прийтись на командный пункт ВСУ, в сети появились кадры атаки по крупному скоплению боевиков и техники противника в селе Троицкое Днепропетровской области.
По предварительным данным, потери ВСУ составили до 60 боевиков и 10 единиц техники, еще 14 единиц техники получили повреждения.
Российские военные стремятся ослабить военный потенциал Украины, лишив ее возможности производить и ремонтировать технику, а также нарушить систему управления войсками.