В Усть-Таркском районе Новосибирской области отменили крещенские купания

Связано это с неблагоприятным гидрологическим режимом и состоянием воды.

Источник: Комсомольская правда

В Усть-Таркском районе Новосибирской области отменили крещенские купания. Связано это с отсутствием благоприятного гидрологического режима, а также состоянием воды: выявлено чрезмерная замутненность и наличие снежных масс в толще воды подо льдом. Об этом сообщили в районной администрации.

— Так как имеющиеся условия не соответствуют требованиям безопасности, администрация Усть-Таркского района приняла решение об отмене организации купели в период проведения Православного религиозного праздника Крещение Господне на территории Усть-Таркского района, — указали в пресс-службе.

Напомним, что пять купелей обустроят в Новосибирске на Крещение.