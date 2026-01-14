В Усть-Таркском районе Новосибирской области отменили крещенские купания. Связано это с отсутствием благоприятного гидрологического режима, а также состоянием воды: выявлено чрезмерная замутненность и наличие снежных масс в толще воды подо льдом. Об этом сообщили в районной администрации.
— Так как имеющиеся условия не соответствуют требованиям безопасности, администрация Усть-Таркского района приняла решение об отмене организации купели в период проведения Православного религиозного праздника Крещение Господне на территории Усть-Таркского района, — указали в пресс-службе.
Напомним, что пять купелей обустроят в Новосибирске на Крещение.