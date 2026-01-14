Врач Кондрахин назвал русской рулеткой купание в проруби

«Это очень тяжелое испытание, потому что холод для организма нетипичен. Мы теплокровные, наша температура 36,6, и мы очень ее теряем, поэтому постоянно ее вырабатываем, а зимой очень тепло одеваемся. Лезть в холодную воду для нашего организма — это очень опасно. Если человек занимается моржеванием, посвятил жизнь закаливанию, постоянно тренируется, то пожалуйста. Но от случая к случаю это не работает. Если оставаться в течение 15 минут в холодной воде с температурой 0..+1, то человек не выживет», — отметил собеседник издания.