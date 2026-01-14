Врач Кондрахин назвал русской рулеткой купание в проруби

Скандальные кадры из Сургута с маленьким «моржиком» — ребенком, которого папа окунул в прорубь в 30-градусный мороз, оценил терапевт, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин. В беседе с aif.ru он назвал такое купание для ребенка русской рулеткой.
«То есть это такая рулетка с высокой степенью вероятности, что ребенок заболеет. С точки зрения медицины в купании в холодной воде неподготовленным людям и такой проверке себя на прочность совершенно ничего хорошего нет. Это явно какая-то выдумка, что в прорубь залез, и тебе стало легче. Ничего подобного. Это серьезное испытание для организма. Это выброс адреналина, перегрузка сердечно-сосудистой системы», — сказал врач.
Кондрахин подчеркнул, что люди являются теплокровными и для них привычно тепло.
«Это очень тяжелое испытание, потому что холод для организма нетипичен. Мы теплокровные, наша температура 36,6, и мы очень ее теряем, поэтому постоянно ее вырабатываем, а зимой очень тепло одеваемся. Лезть в холодную воду для нашего организма — это очень опасно. Если человек занимается моржеванием, посвятил жизнь закаливанию, постоянно тренируется, то пожалуйста. Но от случая к случаю это не работает. Если оставаться в течение 15 минут в холодной воде с температурой 0..+1, то человек не выживет», — отметил собеседник издания.
Ранее Кондрахин объяснил, почему отец из Сургута сильно рисковал, окуная маленького ребенка в прорубь.