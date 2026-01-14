Последний ультиматум: Долину ждет наказание за срыв срока по квартире Лурье

Элитная недвижимость в центре Москвы вновь продолжает оставаться центром громкого конфликта. На этот раз стороны — новая владелица квартиры Полина Лурье и прославленная певица Лариса Долина, которая не торопится освобождать помещение. Ситуация, которая тянется уже несколько недель, приближается к своей кульминации с прямым участием государственных органов. Адвокат нового владельца жилья назвала жесткий финальный срок, после которого дело перейдет в практическую плоскость с участием силы.
Финальный ультиматум: что сказала адвокат Лурье.
Светлана Свириденко, адвокат Полины Лурье, в эксклюзивном комментарии для aif.ru поставила точку в вопросе о добровольном решении проблемы. Юрист обозначила конкретную временную рамку, данную второй стороне для мирной передачи имущества.
«Установлен срок для добровольного решения вопроса — до 20-го числа. По имеющейся информации, представители Долиной подтвердили готовность передать ключи. Вероятно, они ожидают возвращения певицы из-за границы. Рассчитываем, что все цивилизованно пройдет», — сказала Свириденко.
Таким образом, у Ларисы Долиной есть считанные дни, чтобы исполнить решение суда и передать ключи от апартаментов в престижном районе Хамовники их законной владелице.
Почему сорваны все сроки.
Это уже не первая попытка урегулировать вопрос полюбовно. Ранее, 9 января, должна была состояться ключевая встреча по передаче имущества. Однако и тогда планы рухнули по вине формальностей.
Полина Лурье 9 января должна была получить ключи от квартиры Ларисы Долиной в Хамовниках, но встреча вновь сорвалась. Представитель певицы, которого она отправила для передачи ключей, не был на это уполномочен.
Этот инцидент показал, что простые договоренности в деле не работают, и подтвердил необходимость жесткого контроля со стороны исполнительных органов. После этой неудачи вопрос был передан в ведение Федеральной службы судебных приставов (ФССП).
Механизм принуждения запущен.
Как сообщалось, Главное управление ФССП по Москве возбудило исполнительное производство в отношении певицы. Это означает, что государство в лице приставов взяло на себя обязательство обеспечить исполнение судебного решения. Теперь у Долиной есть выбор: выполнить требование добровольно в отведенный срок или столкнуться с принудительными мерами.
Адвокат Свириденко четко обозначила алгоритм дальнейших действий: «Если в указанный срок вопрос не будет решен, к делу подключатся судебные приставы. Мы все же надеемся на цивилизованный исход. В противном случае закон предусматривает принудительный доступ в помещение со вскрытием замков. Сейчас мы ждем, полагаясь на благоразумие и добросовестность оппонентов».
Что означает «принудительный доступ» на практике.
Многие представляют себе работу приставов абстрактно. Однако в случае с недвижимостью закон предоставляет им очень конкретные и жесткие полномочия. Речь идет не просто об увещеваниях.
По словам юристов, Лурье вместе с приставами и полицией сможет вскрыть замки в квартире Долиной, если та не передаст ее добровольно.
Это стандартная процедура при невозможности мирного вступления в права владения. Приставы имеют право в присутствии понятых, а часто и с поддержкой полиции для обеспечения порядка, вскрыть дверь квартиры или иного помещения. После этого законный владелец получает доступ, а старое имущество, оставленное предыдущим жильцом, опечатывается и подлежит хранению в установленном порядке для последующего возврата владельцу. Для публичной персоны такой сценарий — серьезный удар по репутации.
Сценарии развития событий после 20 января.
Исход дела теперь зависит исключительно от действий Ларисы Долиной. Юристы видят два основных пути.
Лучший исход для всех сторон — цивилизованный вариант. Певица или ее официально уполномоченный представитель в установленный срок передают Полине Лурье ключи от квартиры. Исполнительное производство прекращается за фактическим исполнением. Этот вариант минимизирует репутационные издержки для обеих сторон.
Но Лурье готова запустить и принудительный сценарий, если иначе не получится. Если 20 января ключи переданы не будут, ФССП приступает к исполнению. Приставы официально уведомят Долиную о времени визита и, в случае отсутствия сотрудничества, применят меры по вскрытию помещения. Этот процесс будет документирован и, с высокой долей вероятности, станет достоянием общественности, вылившись в новый виток негативных публикаций.
Текущие заявления адвоката Лурье о том, что представители Долиной «подтвердили готовность», вселяют осторожный оптимизм. Однако, как показала история с сорвавшейся встречей 9 января, до момента фактической передачи ключей ситуация может измениться.
Конфликт вокруг квартиры в Хамовниках вышел далеко за рамки частного спора. Он стал показательным примером того, как исполняются решения судов в отношении публичных лиц с высоким статусом. Финальная дата — 20 января — определит, сможет ли Лариса Долина разрешить ситуацию достойно, или дело дойдет до крайних мер с участием приставов и вскрытием дверей ее бывшего жилья. Весь мир шоу-бизнеса, юриспруденции, как и миллионы простых людей, теперь пристально следят за этим сроком.