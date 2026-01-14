Страховые пенсии в Приморье увеличили на 7,6 процента с 1 января

Страховые пенсии жителей Приморского края с 1 января увеличены на 7,6%, повышение коснулось 447 480 пенсионеров региона, включая работающих и неработающих получателей страховых пенсий. Об этом сообщила пресс-служба отделения Социального фонда России по Приморскому краю, уточнив, что перерасчет произведен автоматически и не требует обращений граждан в клиентские службы.
Единый для всех процент индексации приводит к различной по размеру прибавке, поскольку она напрямую зависит от ранее установленной суммы страховой пенсии конкретного человека. Пересмотр размера выплат проведен в беззаявительном порядке, поэтому пенсионерам не нужно дополнительно предоставлять документы или подавать заявления для получения увеличенной суммы.
Страховая пенсия назначается гражданам, которые в период трудовой деятельности сформировали необходимый объем пенсионных прав, и включает индивидуальный пенсионный коэффициент и фиксированную выплату. С 1 января 2026 года стоимость одного пенсионного коэффициента установлена на уровне 156,76 рубля, а размер фиксированной выплаты к страховой пенсии составляет 9 584,69 рубля.
Проиндексированные выплаты распространяются на все виды страховых пенсий, в том числе по старости, инвалидности и по случаю потери кормильца. Повышение реализовано в рамках общероссийской индексации страховых пенсий на 7,6% с 1 января 2026 года в соответствии с нормами федерального законодательства о пенсионном обеспечении.
Жителям региона разъясняется, что по вопросам мер социальной поддержки, включая изменения в пенсионных выплатах, можно получить консультацию по телефону Единого контакт-центра 8−800−1−00000−1.