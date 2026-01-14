Страховые пенсии в Приморье увеличили на 7,6 процента с 1 января

Проиндексированные выплаты распространяются на все виды страховых пенсий, в том числе по старости, инвалидности и по случаю потери кормильца. Повышение реализовано в рамках общероссийской индексации страховых пенсий на 7,6% с 1 января 2026 года в соответствии с нормами федерального законодательства о пенсионном обеспечении.